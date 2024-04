Atterraggio “movimentato” per un aliante, due uomini soccorsi a Varese

Due uomini, di 55 e 62 anni, sono stati soccorsi dopo un “movimentato” atterraggio all’Aero Club di Calcinate del Pesce. L’allarme è scattato alle 14: un urto in atterraggio che ha provocato la rottura della coda del velivolo (la foto che apre l’articolo è d’archivio).

Alla pista in erba di Calcinate è intervenuta un’ambulanza in “codice giallo” per soccorrere i due uomini a bordo, che non hanno riportato ferite.

I velivoli erano stati trainati in quota stamane presto, mentre nel pomeriggio (vista l’allerta per vento forte già diramata) i decolli di alianti e aerei da traino sono stati bloccati.

Allo stato attuale (ore 16.30) non c’è attività di alianti sul lago di Varese, mentre diversi velivoli senza motore sono in volo sulla piana del Toce e sul Canton Ticino.