Auto travolta da un treno a Cologne, muore una donna

Grave incidente ferroviario a Cologne, in provincia di Brescia. Intorno alle 23 di martedì 23 aprile, a un passaggio a livello situato in via Peschiera, un’autovettura è stata travolta da un convoglio passeggeri per cause ancora in corso di accertamento.

Immediatamente dopo l’incidente, tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e successivamente l’autovettura è stata disincastrata dal treno. Purtroppo, il corpo privo di vita di una donna è stato recuperato dalle lamiere dell’automobile.

I passeggeri a bordo del convoglio e il macchinista sono rimasti illesi. Sono attualmente in corso ulteriori indagini al fine di determinare le cause esatte dell’incidente.

Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alle prime ore del mattino.