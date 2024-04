Bambino trova una busta con 850 euro e con la nonna la restituisce alla polizia locale di Saronno

Una busta contenente 850 euro persa a Saronno. A trovarla alcuni giorni fa un bambino di 5 anni, a passeggio con la nonna in via Marx.

Raccolta la busta, la donna ha notato al suo interno l’effettiva presenza di banconote di vario taglio. Chiamata la polizia locale, il denaro è stato preso in consegna dall’ufficio del Comando. A seguito degli opportuni accertamenti, la Locale è riuscita a reperire il legittimo proprietario, provvedendo alla restituzione della busta contenente il denaro.

Per ringraziare il piccolo Alessandro, questo il nome del bambino, è stato invitato insieme ai nonni presso gli uffici della polizia locale di Piazza Repubblica per ricevere il vivissimo compiacimento del comandante Claudio Borsani per l’alto senso civico dimostrato, oltre alla ricompensa prevista per legge e che il proprietario del denaro ha voluto elevare al doppio del valore.