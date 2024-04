Benvenuto Francesco! è nato il figlio di Davide Aviano

Quanti stravolgimenti di vita in questa manciata di anni per il varesino Davide Aviano: il tecnico radiologo che è arrivato quarto nella settima edizione di Masterchef, ha aperto un ristorante nelle Langhe pochi giorni prima del lockdown ed è stato protagonista di una importante stagione del Ristorante Pinocchio 1826 in viale Aguggiari a Varese, ora affronta la rivoluzione di vita più rivoluzionaria di tutte: è diventato papà.

Francesco ha visto la luce il 4 aprile 2024 a Busto Arsizio, nell’anno importante e fortunato del dragone per il calendario cinese e sotto il segno dell’ariete per l’oroscopo occidentale: ha tutti i requisiti per una lunga e fortunata vita, e anche per far diventare matti mamma e papà.

Da tutta la redazione di Varesenews un grande augurio di felicità, anche e soprattutto a mamma Annina, per una lunga vita insieme nella nuova famiglia.