Giada e Davide alle prese con la pasticceria salata e gli anni Ottanta

L’ottava puntata di Masterchef, questa sera, si aprirà con una speciale Mystery Box, dedicata alla pasticceria salata. Ospite e guida della prova sarà Vincenzo Santoro, il pastry Chef della Pasticceria Martesana di Milano.

L’Invention Test sarà invece a base di carne. Qui varcherà la soglia della cucina di MasterChef Italia Henrique Fogaça, giudice di MasterChef Brasile ed esperto dell’antica arte della macelleria.

Speciale sarà anche la prova in esterna: un salto temporale che ci riporterà indietro agli anni ’80. Gli aspiranti MasterChef dovranno infatti confrontarsi con dei piatti vintage da servire a dieci tra i critici gastronomici più temuti e stimati d’Italia. Gli anni Ottanta sono proprio gli anni in cui Giorgio Armani, signore indiscusso della moda, ha reso grande l’Italia nel mondo e proprio per questo la cornice della prova sarà il prestigioso Emporio Armani Ristorante.

Ovviamente ci sono anche i nostri beniamini, Davide da Samarate e Giada da Cornaredo.