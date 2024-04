Bialaszewski: «Più che per il punteggio finale, sono contento per come è maturato»

Bialaszewski 1: «Ovviamente sono molto contento. Non solo, però, per il punteggio (34 i punti di distacco alla sirena, ndr), ma soprattutto per come è maturato il risultato, per il modo in cui abbiamo giocato».

Bialaszewski 2: «Nelle ultime quattro partite abbiamo affrontato squadre di ottimo livello, Napoli compresa, e affrontanto anche delle trasferte lunghe, giocando ogni tre giorni: abbiamo però sempre messo l’attenzione giusta. Forse alla fine ci siamo lasciati guidare troppo dalle emozioni, ma credo sia frutto della grande determinazione che avevamo».

Bialaszewski 3: «Mannion? Sono contento di come ha giocato. All’inizio si era ripromesso di non forzare troppo, anche perché veniva dalla partita di settimana scorsa (37 punti nella sconfitta contro Brescia, ndr) e sapeva che le attenzioni difensive si sarebbero concentrate su di lui. Nei pirmi due quarti è riuscito a coinvolgere i suoi compagni, costringendo la difesa avversaria a redistribuire le attenzioni e a quel punto ha avuto maggiore spazio. Sono molto contento della maturità che mette in campo, senza forzare ogni conclusione».

Bialaszewski 4: «Non ho aggiornamenti sulle condizioni di Brown (uscito zoppicando alla fine del secondo quarto, ndr), non ho ancora parlato con i medici. Visto il punteggio, ho preferito non rischiarlo».

Besson: «È stata un’ottima partita, loro sono una buona squadra, poi sentivamo la pressione dopo la vittoria di Pesaro (96-91 sul campo di Sassari, ndr), ma abbiamo risposto bene. Oggi a Masnago l’atmosfera era pazzesca, la partita è stata molto dura, ma abbiamo sentito i tifosi che ci spingevano».

Milicic: «Siamo stati in partita per 12, forse 14 minuti. Da lì in poi, molto male: abbiamo giocato una pallacanestro egoista e siamo stati puniti. Non c’è molto altro da aggiungere».

De Nicolao: «È stata una partita difficile, Varese è stata brava a segnare i tiri aperti da tre e quando succede questo poi non è mai facile. Il mio ritorno a Masnago? Speravo meglio (sorride, ndr). Ringrazio i tifosi per l’applauso iniziale, mi dispiace per come è andata la partita e per come poi gli animi si sono scaldati, peccato».