Bocce, Valle Olona inaccessibile per la Bederese

Nella quarta giornata del campionato di promozione di terza categoria, per la Bederese si trattava di riscattare l’inopinata sconfitta di misura subita sui campi della Ternatese, al fine di mantenere accese le speranze di poter ancora competere per la supremazia del girone. Purtroppo per i lacustri la Valle Olona si è dimostrata inaccessibile, quasi fosse la Valle di Liebana, in Cantabria nel nord della Spagna, dove le montagne sono così ripide, con pareti praticamente verticali che sembrano possano crollare addosso all’occasionale visitatore che vi si avventuri. Valle Olona, società di recente fondazione, come decanta il suo fondatore e presidente Silvano Farioli: “E’ sorta nel 2016 dalle ceneri di tre bocciofile – Castellanzese, Marnatese ed Enel di Busto Arsizio – i cui giocatori confluirono nella neonata Valle Olona, sugli attuali campi sintetici, al posto di quelli preesistenti in terra battuta, grazie a un accordo con la Pro Loco che s’impegnò nell’opera di trasformazione, a fronte della manutenzione che sarebbe stata a nostro carico.”

La struttura è gradevole e i padroni di casa, molto gentili e amicali, non lo sono altrettanto allorché s’incomincia a competere. Nell’individuale Silvano Chiappella, imbattuto nei precedenti incontri, è maltrattato da Cardillo con uno sconcertante 8-0 e Canzoneri, che lo sostituisce nel secondo set, non fa una fine migliore, esce anche lui sonoramente battuto per 8-3; la terna, per non essere da meno raccoglie in due set la miseria di sei punti, per cui al termine del primo tempo il punteggio recita un impietoso 4-0 a favore dei locali. A questo punto sembrava ormai tutto deciso in favore della vittoria di Valle Olona, ma Bedero decide di combattere e, memore della rimonta subita Ternate, tenta di ripetere a parti invertite il medesimo scherzo: vince i primi due set di coppia, seppure soffrendo, con un’alternanza di punteggio spettacolare dove le quattro coppie fanno a gara per cedere terreno e poi ricuperarlo. Punteggio non ancora in bilico, ma fonte di allarmi, essendosi posizionato sul 4-2. L’allenatore Puccio cambia completamente la prima coppia contro Canzoneri/Todeschini riuscendo a raddrizzare una situazione pericolosa e ad assicurarsi l’ultimo punto indispensabile per il successo, dato che sull’altro campo Anelli/Guidoni, veramente suntuosi con giocate di alto profilo, conquistano anche il secondo set, purtroppo per i bederesi valido solo per uscire dal campo in modo onorevole. L’incontro è stato onorato da una terna arbitrale d’eccezione: dal direttore di gara Cosimo Nacci ai due arbitri societari davvero illustri, Fabio Zosi, designatore degli arbitri provinciali e più volte direttore di gara nel campionato di serie A, e Sivano 2 Farioli, direttore di gara e arbitro di lunghissimo corso, a costituire un gruppo di elite arbitrale inusuale per il campionato di promozione. Ora la classifica del girone vede dominante la Malnatese, con cinque punti di vantaggio sulla seconda Valle Olona, tuttavia Stella e Ternatese hanno una partita in meno, proprio lo scontro fra loro, qualora una delle due prevalesse, potrebbe decidere il più titolato antagonista del leader solitario.

(a cura di Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

06 aprile – campionato promozione 2°a categoria, girone 1 – quarta giornata

Casciago (VA) – Baraggese (NO) 5-3

Possaccio (VCO) – Renese (VA) non pervenuto

Riposa Monvallese (VA)

CLASSIFICA

Renese* 7 – Monvallese* 6 – Casciago* 6 – Baraggese*1- Possaccio ** 0

*una partita in meno

06 aprile – campionato promozione 3°a categoria, girone 1 – quarta giornata

Ternatese – Stella 3-5

Bottinelli Vergiatese – Malnatese 3-5

Valle Olona – Bederese 5-3

CLASSIFICA

Malnatese 10 – Valle Olona 5 – Stella*, Ternatese* 4 – Bederese, Bottinelli Vergiatese 3

*una partita in meno

08 aprile– Cuviese – individuale regionale serale ABCD

12 aprile – Monvallese – finale regionale serale coppia imposta AC, BB, inferiori