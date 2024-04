Conoscere l’offerta degli Its in provincia di Varese: un incontro a Saronno

Una serata dedicata alla formazione attraverso la presentazione dei percorsi ITS. “Its in provincia di Varese: diamo voce alle imprese” è il titolo dell’evento organizzato dal Tavolo Unico Scuola Formazione e Lavoro con le Fondazioni Its Cosmo, Its Incom, Its Lombardia Meccatronica, Its Mobilita e Its Red, per venerdì 19 aprile 2024, alle ore 18.00, a Villa Gianetti a Saronno (via Roma 20).

La serata informativa ospiterà alcuni imprenditori del territorio e i rappresentati di aziende di riferimento come Leonardo SPA, Tenova Spa, Missoni. Interverrà inoltre Gorgio Binda, componente della giunta Nazionale di Confapi e imprenditore di Blend IT Srl. Gli esperti intervistati condivideranno le prospettive offerte dalle nuove professioni presenti all’interno delle loro aziende, frutto di una stretta collaborazione con la formazione del sistema ITS. Inoltre saranno intervistati Angelo Candiani, Presidente della Fondazione Mobilita, e Monica Zonca, Dirigente dell’ITIS Riva di Saronno che forniranno una panoramica sulle figure professionali degli ITS, in particolare quelle delle cinque Fondazioni della nostra provincia, e sulle opportunità che il mercato del lavoro offre a livello locale e nazionale. Al termine dell’incontro, sarà offerto un rinfresco durante il quale avrete l’occasione di interagire con i relatori e approfondire ulteriormente i temi trattati.