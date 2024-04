Crollo Solbiatese e Fbc Saronno, Sestese salva

È andata in archivio anche la penultima giornata del Girone A di Eccellenza, che deve ancora riservare diversi verdetti. L’Oltrepò, già promosso in Serie D matematicamente, non fa sconti alla Vergiatese e si impone 2-0 con i granata che rischiano. Chi invece è messo peggio è il Verbano, sconfitto 2-1 in casa dalla Milanese e a un passo dalla retrocessione.

Festeggia la salvezza invece la Sestese, alla quale basta l’1-0 sul Casteggio per evitare i playout. Nelle zone basse della classifica si prende tre punti d’oro il Meda espugnando 2-1 il campo dell’Accademia Pavese, mentre la Castanese rifila un 6-0 largo nel risultato ma che serve a poco nella pratica all’ormai spacciato Vittuone.

Si muove invece la classifica in zona plyaout: l’Ardor Lazzate di mister Ferdinando Fedele e dei tanti varesotti si prende il secondo posto trascinata da bomber Giangaspero, autore di una tripletta, rifilando un rotondo 4-1 alla Solbiatese. Nerazzurri che si allontanano dai playoff ma che sono concentrati sulla finale di Coppa Italia del prossimo 11 maggio quando si giocheranno la promozione in Serie D.

E un poker lo subisce anche l’Fbc Saronno, travolto 4-0 in casa dalla Calvairate, che rilancia le ambizioni playoff. Il Magenta non va oltre il 2-2 in casa della Caronnese mentre risale il Pavia, vittorioso 2-0 sul campo della Base 96.