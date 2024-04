Da Aosta a Catanzaro passando per Como e Grosseto: Materia con VareseNews fa il giro del Paese

I colleghi della Provincia di Como ci hanno dedicato uno spazio importante sul loro quotidiano cartaceo. “Scuola chiusa per calo demografico. Ora torna a vivere”. Mercoledì avremo in visita un giornalista di Avvenire che farà un reportage su Sant’Alessandro e su Materia, la scuola Marconi che riaprirà con Varesenews.

Il progetto registra tante risposte personali, ma anche mediatiche su diversi giornali locali che amplificano il concorso di idee dell’Ordine degli architetti per arrivare a scegliere lo studio che guiderà i lavori. Mario Calabresi ci aveva scritto nei giorni scorsi: “Ma che bello! Mi sembra un’iniziativa stupenda e di grande augurio. Tienimi informato sui prossimi passi e pensiamo a qualcosa da fare insieme Dopo che siete nella nuova casa”.

Federico Badaloni, giornalista, architetto dell’informazione e grande amico e speaker a Glocal: “Ho visto il video e letto il documento: è una cosa bellissima, corale, simbolica, orientata al futuro. In questi tempi in cui l’Edelman Trust Barometer e il Reuter’s Report fanno una fotografia terribile dello stato della fiducia nel giornalismo, mi piace immaginare e sperare che un progetto del genere possa diventare (ri)fondativo e possa costituire un paradigma per tutti”.

Tanti colleghi giornalisti stanno riprendendo il progetto e stanno scrivendo di noi. Da Aostasera a Catanzaro Informa passando per Il Giunco di Grosseto, Astinews, Reggio sera, LinkOristano, Unico settimanale (un giornale del Cilento), a Coratolive, Spot and web,