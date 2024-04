«..eccoci arrivati poche ore fa a Kathmandu!». Con questo messaggio Carlo Fiori, tra i coordinatori della Cooperativa Sociale Il Millepiedi, uno dei partecipanti al nuovo viaggio solidale guidato da Ngima Sherpa, ci avvisa dell’inizio di questa nuova avventura che seguiremo in una sorta di “Diario nepalese 2024″.

Galleria fotografica Da Varese al Nepal, il gruppo guidato da Ngima Sherpa è arrivato a Kathmandu 4 di 6

Ngima Sherpa da anni porta diversi escursionisti, alcuni dei quali varesini o varesotti, ad un passo dalle cime più alte del mondo nel suo Nepal (QUI la serie di articoli intitolati “Diario nepalese”).

Ngima ha 56 anni, è nepalese e abita da quasi 20 anni a Varese con la sua famiglia, la moglie e quattro figli. È il presidente di “Okhaldhunga Nine Hill Association”, oltre a gestire l’agenzia “Unlimited Sherpa Expeditions”. Da pochi mesi è anche presidente dell’associazione “Nepal nel cuore ODV”.

Organizza, insieme alla sua associazione che ha sede in Nepal, viaggi di vario tipo. Con questo gruppo di camminatori solidali attraverserà villaggi e luoghi dove pochi escursionisti hanno avuto la possibilità di arrivare, cogliendo un’occasione significativa ed importante. Attraverso l’aiuto e la beneficenza di tanti singoli amici e associazioni Ngima e i suoi collaboratori sono riusciti a fare tanto: quattro scuole, un orfanotrofio, le adozioni a distanza, un serbatoio interrato di acqua potabile, un forno crematorio, due cliniche, un ambulatorio per l’igiene e la sanificazione per le donne, una sala parto, i pannelli solari, un camino, una stufa, due ponti, una radio e tanto altro.

Quest’anno il gruppo che si sta preparando è composto da 10 persone che, attraverso il passaparola, l’assaporare una cena nepalese, partecipare ad un evento di campane tibetane, si sono affidate a Ngima e al suo staff di “Nine Hills” per percorrere tutti uniti questo viaggio

«Siamo partiti da Malpensa, abbiamo fatto scalo a Delhi (in India) e, dopo vari controlli, siamo giunti nella capitale nepalese, accolti dal “benvenuto” attraverso la consegna di molte sciarpe da parte dello staff di “Okhaldhunga Nine Hills a Association”, l’associazione il cui presidente è Ngima Sherpa e i cui componenti ci accompagneranno, a partire da mercoledì, attraverso i villaggi del popolo Sherpa per abitare volti e incontri giorno per giorno», ci scrive Carlo Fiori, in una prima puntata di un diario su questa avventura solidale nel cuore del Nepal.

Per chi volesse conoscere le realtà di cui si occupa Ngima Sherpa, ecco i riferimenti: www.ninehills.org.np, www.unlimitedninehills.com, Facebook (https://it-it.facebook.com/pg/www.ninehills.org.np/posts/?ref=page_internal), i contatti di “Nepal nel cuore ODV” (nepalnelcuoreodv@gmail.com, ngimasherpa52@gmail.com, 329-4439236).