“Donne in pericolo” in scena al Condominio di Gallarate

Al Teatro Condominio “Vittorio Gassman” a Gallarate va in scena “Donne in pericolo”, con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani, Francesco Scimemi, Beatrice Coppolino, Claudio Cammisa.

Lo spettacolo è sostitutivo di “Bloccati dalla neve”, per indisposizione di Enzo Iacchetti. Per i possessori biglietti di “Bloccati dalla neve” acquistati in teatro: stessa data e posto presentandosi con lo stesso biglietto

Dal libro dell’apprezzata autrice canadese Wendy McLeod , “Donne in pericolo” è una commedia ben diretta dal regista Enrico Maria Lamanna. Con un cast di popolari attrici e attori coinvolgente e coeso, abituato alle migliori platee nazionali e importanti palcoscenici come, fra i tanti, Sanremo Domenica In, sono tutti felici portare il loro lavoro ad un pubblico allenato alla qualità come quello del teatro Condominio. Incanta da subito il feeling tra Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani (nella commedia le tre amiche), altrettanto professionali e spiritosissimi Francesco Scimeni, Beatrice Coppolino e Claudio Cammisa.

Una breve anticipazione: La romantica Liz, provata da un divorzio difficile, conosce per fortuna un affascinante dentista che vuole conquistare il suo cuore. Per le sue amiche è un gran sollievo, anche solo per spirito di solidarietà femminile. Ma, col passare del tempo, si perdono certe abitudini ormai consolidate! Liz in coppia si isola un po’ ed è meno disponibile, questo scatena le prime reazioni e le critiche sul nuovo “lui”. Mary e Jo decidono allora di “salvare” Liz dalle grinfie dell’uomo che la sta pericolosamente allontanando da loro, inventandone di cotte e di crude: la determinazione delle amiche e la capacità di far squadra la farà da padrona. Il messaggio tra le righe agli uomini, in questa divertentissima commedia, è chiaro: prima ancora di sedurre la “lei” che vi piace, conviene conquistare la simpatia delle sue migliori amiche…

Orari biglietteria: giovedì e venerdì da h. 17 a h. 19 – sabato da h. 10 al h. 12 c/o Teatro Condominio Via Sironi angolo via Verdi- Gallarate. E-mail biglietteria@teatrocondominio.it On line: www.melarido.store (senza ricarichi, assegnati dopo il pagamento tra i migliori ancora invenduti) e su TicketOne.it (costo prevendita per scelta immediata posto).

Biglietteria aperta anche 45 minuti prima dello spettacolo. Teatro Condominio Vittorio Gassman Via Sironi angolo via Verdi città di Gallarat