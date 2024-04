Doppio appuntamento ciclistico a Legnano con la US Legnanese 1913

Il ciclismo targato U.S. Legnanese 1913 promette emozioni senza fine con un doppio appuntamento domenica 21 aprile: teatro delle sfide sulle due ruote, la città di Legnano.

La giornata si aprirà con la 104° Targa d’Oro Città di Legnano – 6°Memorial Mauro Mezzanzanica, valida come Campionato Regionale Master FCI; a seguire, nel pomeriggio, l’azione si infiammerà con il 50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni riservato alla categoria Allievi e valevole come Campionato Provinciale di Milano.

104° Targa d’Oro Città di Legnano – 6° Memorial Mauro Mezzanzanica

Ai Master in corsa per la Targa d’Oro Città di Legnano l’onore di aprire le gare della giornata.

Prima partenza alle 8:30 con gli atleti delle categorie M5, M6, M7, M8 e donne al via – quindi uomini con età compresa tra i 50 e i 79 anni, e tutte le donne iscritte; la seconda è invece fissata per le 10:30, quando si daranno del filo da torcere le categorie JMT, ELMT, M1, M2, M3 e M4 – quindi uomini di età 19-49 anni.

Valevole come prova unica del Campionato Regionale su Strada Master FCI, questa edizione della Targa d’Oro è la seconda tappa della terza edizione del Giro Provincie Lombarde Gianni Bugno 2024. 64 i km totali del percorso con partenza e arrivo in via Picasso a Legnano presso Ceriani Auto. Attraversati i comuni di Castellanza e Marnate, il peloton proseguirà alla volta di Gorla Minore dove, dalla rotonda Orsa, inizierà il circuito della Valle Olona: 18km circa da ripetersi tre volte; tre passaggi da Cislago, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e la prima salita con relativo GPM, Olgiate Olona, Gorla Minore e la salita Prospiano per arrivare al contagiri. Al termine del terzo e ultimo giro, i corridori prenderanno la direzione Legnano per tagliare il traguardo di via Picasso dove i vincitori di categoria e le maglie di Campione Regionale verranno decretati presso Ceriani Auto.

50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni

Nel pomeriggio prenderà il via il 50° Gran Premio Pino Cozzi – Memorial Elio Barlocco e Roberto Brugnoni inserito nel Campionato Provinciale Milano Allievi FCI. Per i giovani atleti in gara, ritrovo alle 13:30 in via Picasso a Legnano e successivo trasferimento a velocità controllata alle 13:45 alla volta della rotonda dell’Orsa a Gorla Minore, il KM 0 dal quale verrà data la partenza ufficiale della gara alle 14:00.

Il percorso di 59,4km totali, ricalca fedelmente quello della mattinata: un anello di circa 18km da ripetersi tre volte attraverso i comuni della Valle Olona prima dello sprint finale verso Legnano dove si eleggerà il vincitore e il Campione Provinciale 2024.

Non resta che prepararsi a un’immancabile domenica all’insegna della passione per la bicicletta e dell’emozione sportiva.