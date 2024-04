Fra continuità e rinnovamento, a Gorla Minore Lorvetti ha presentato la sua squadra

Vent’anni fa Vittorio Landoni suonò il campanello di casa Lorvetti per chiedergli la disponibilità a candidarsi insieme a “Per una comunità rinnovata”.

Quattro amministrazioni dopo, due di Giuseppe Migliarino, due dello stesso Landoni, i due uomini venerdì 19 aprile erano uno accanto all’altro per chiedere nuovamente fiducia ai gorlesi.

In vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimo, anche Fabio Lorvetti ha messo sotto i riflettori la sua squadra, presentando ai gorlesi le persone scelte, fra volti già noti ai cittadini e altri che hanno scelto di impegnarsi per la prima volta al fianco del candidato.

Questa la lista dei candidati:

Federica Bortolin, Alessandro Capozziello, Paola Conte, Giuseppe Di Leva, Susanna Faraci, Sergio Ferioli, Vittorio Landoni, Alice Lualdi, Filippo Mari, Andrea Mazzocchin, Martina Orlandi, Matteo Parravicini.

Il candidato sindaco Fabio Lorvetti

Il capogruppo in Consiglio comunale, Andrea Mazzocchin, ha aperto il giro di microfoni, raccontando del percorso che la lista civica ha fatto: le prime riflessioni sul nome del candidato sono iniziate nella primavera scorsa e hanno orientato la preferenza verso l’attuale assessore al Bilancio.

Non c’è stato spazio per mormorii e recriminazioni, durante la presentazione, nonostante qualcuno in paese si aspettasse che i candidati rispondessero alle stoccate arrivate negli ultimi tempi dal vicesindaco Bova, assente all’evento come si poteva intuire già prima di venerdì.

La serata ha voluto in primis raccontare di come il gruppo, riunitosi più volte e impegnatosi a riflettere sul futuro di Gorla, abbia trovato in Fabio Lorvetti il nome più idoneo a raccogliere il testimone da Landoni e dalla storia politica della lista civica – con il spesso citato Migliarino – ma anche capace di mettere la propria personale impronta sulle scelte che saranno fatte. “Continuità”, dunque, e “Rinnovamento”, key words del nuovo percorso che Lorvetti vorrebbe tracciare.

In effetti, il candidato con il microfono in mano inizia un po’ con timidezza, per poi lasciarsi andare e prendere in mano la serata. E’ infatti Lorvetti a presentare, evidenziando la sua firma in merito a «i nomi di coloro che ho scelto», che avranno la carica di assessore se gli elettori di Gorla li sceglieranno.

Si tratta di Sergio Ferioli (assessore allo sport e viabilità), Susanna Faraci (assessore all’urbanistica e lavori pubblici), Andrea Mazzocchin (assessore alla cultura, ecologia e sostenibilità ambientale) e Federica Bortolin (assessore al sociale e scuola), mentre Lorvetti manterrebbe la delega al bilancio, oltre a distribuire deleghe ad altri consiglieri.

Gli assessori scelti da Lorvetti in caso di elezione

Spazio anche a qualche dato su quanto realizzato e qualche idea futura, come l’aumento del patrimonio comunale e lo sguardo alle case popolari da sistemare e aumentare di numero. Sostenibilità ambientale, servizi e cultura, in un programma che sarà presentato dopo il 10 maggio .

«Non mi sento un politico, ma un amministratore» ha tenuto a evidenziare Lorvetti, spiegando il suo desiderio di mettersi a disposizione dei Gorla Minore.

Carte scoperte fin da subito, dunque, in casa di “Per una Comunità rinnovata”, in attesa di scoprire se anche Fabiana Ermoni svelerà i nomi degli assessori designati in caso di vittoria.