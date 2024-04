Elezioni a Gorla Minore, Fabiana Ermoni nelle piazze con la sua squadra

A distanza di una decina di giorni dalla presentazione ufficiale dei candidati in lista con “Progetto per Gorla +Viva“, la candidata Fabiana Ermoni si ferma per una riflessione sull’andamento di questa campagna elettorale.

In attesa che anche Fabio Lorvetti sveli chi scenderà in campo al suo fianco, è stata Ermoni a mettere sotto i riflettori la sua squadra, con un evento ufficiale che lei giudica positivo, ma che rappresenta solo uno dei momenti importanti in questi mesi.

«La serata di presentazione era andata molto bene: tante persone erano venute a vederci e mi ha fatto piacere vedere anche volti nuovi anche tra i sostenitori. Adesso però è nostra intenzione proseguire gli incontri con i gorlesi, nelle piazze e in tutte le occasioni in cui potremo discutere del programma e delle loro esigenze per il paee».

Insieme a lei, ci saranno i candidati: dodici cittadini pronti a impegnarsi per Gorla. Questi i loro nomi:

Belloni Rossano, Bonfanti Laura, Caldiroli Sergio, Cortesi Graziano, Dell’Aquila in Podestà Katia, Ferioli Graziano, Manca Daniela, Pontiggia Luisella, Rossetti Stefania, Siku Antonio, Trogu Antonio e Urgese Federica.

«Una squadra composta da sei donne e sei uomini, cittadini che con entusiasmo e determinazione vogliono impegnarsi per il proprio paese, che lo amano e lo vogliono vedere più vivo, più efficiente, più decoroso, più bello – tiene a puntualizzare Ermoni – Siamo un team di persone che operano nei diversi settori della nostra realtà. Dei dodici candidati, tre avevano condiviso con me l’impegno nella nostra lista già cinque anni fa, mentre gli altri nove compiono questo passo per la prima volta».

I candidati di “Progetto per Gorla + Viva” durante la serata ufficiale di presentazione della lista

Eterogenea anche l’età dei candidati: si va dai 29 anni di Urgese, ai 63 di Belloni, ci sono impiegati, ma anche imprenditori e casalinghe: diversificate quindi le esperienze del gruppo che supporterà Ermoni. «Ci candidiamo con spirito di servizio perché crediamo che tutti i cittadini abbiano diritto ad essere rappresentati e ascoltati. Vogliamo portare il cambiamento ed essere una proposta amministrativa alternativa a chi governa da venti anni il paese» chiosa la candidata, non anticipando ancora nulla sul programma elettorale della sua lista, ma promettendo l’ascolto delle esigenze dei gorlesi.

Cinque anni dopo, dunque, Ermoni torna alla carica di Villa Durini, con la speranza di ottenere un risultato diverso rispetto alla precedente tornata elettorale, anche grazie a un gruppo quasi profondamente rinnovato.