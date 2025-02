Problemi a scuola a Gorla Minore, l’opposizione al fianco dei genitori sui bagni inagibili

«Chiediamo che la situazione sia sbloccata e si ripristini al più presto una situazione di normalità»: con una lettera inviata al sindaco Ermoni, i genitori delle primarie di Gorla Minore ieri avevano puntato il dito sulle condizioni precarie riscontrate negli ultimi mesi.

Da diverso tempo, infatti, ci sono situazioni di inagibilità dei bagni e alcune lampadine non funzionanti non sono state sostituite, causando problemi di scarsa illuminazione nelle aule.

Per questo le famiglie hanno deciso di chiedere un intervento all’Amministrazione comunale. Dell’argomento si era già parlato in Consiglio comunale: a renderlo noto l’opposizione, che si era mossa sia per vie ufficiali, ma anche attraverso i propri canali di comunicazione per ricordare la rilevanza del tema all’intera comunità.

Dopo l’intervento delle famiglie, il gruppo “Per una Comunità rinnovata” torna a rimarcare la necessità di dare risposte celeri agli alunni e ai genitori, mettendo fine ai disservizi segnalati.

Questa la nota inviata dal consigliere Fabio Lorvetti: