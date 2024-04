Frana a Varenna, chiusa la strada provinciale 72

Frana a Varenna, in provincia di Lecco. Alle ore 10 di domenica 28 aprile due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute in seguito a un movimento franoso che ha interessato la strada provinciale SP 72, situata nella zona di Varenna, in provincia di Lecco.

Il movimento franoso ha causato il distacco di diverso materiale da un costone roccioso, il quale ha interessato la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura immediata della strada per garantire la sicurezza.

Al momento, alcuni tecnici sono sul posto per valutare l’entità dello smottamento e pianificare le azioni necessarie per ripristinare la viabilità.