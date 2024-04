Gunnar Vincenzi rompe gli indugi e scende in campo a Cantello contro Chiara Catella. A spiegare le motivazioni di questa scelta lo stesso Vincenzi che in una nota non risparmia qualche “stilettata” all’attuale sindaco ed ex alleata.

«Ho deciso di costituire una nuova lista con il nome di “Cittadini in Comune” e di ricandidarmi a Sindaco perché ho verificato l’esigenza di tante concittadine e tanti concittadini di ricostituire quel rapporto di fiducia e dialogo con il Sindaco e con gli Amministratori basato, più che sulla comunicazione virtuale, sul dialogo inter-personale ed il colloquio diretto – spiega Vincenzi . La pandemia è oramai alle nostre spalle e la chiusura degli Uffici del Comune ai cittadini non è più giustificata e tollerabile».

«Desidero che la Casa comunale ritorni ad essere la Casa dei Cittadini dove gli Amministratori accettano e trovano possibili soluzioni condivise.

La fiducia e la continuità di visione del paese, che auspicavo si sarebbe realizzata con l’attuale Sindaco Chiara Catella dopo i miei precedenti mandati, sono venute gradualmente a mancare. In particolare la volontà manifestata da Chiara di candidare nella nuova lista alcune persone lontane dall’idea di paese che ho sempre avuto, mi ha convinto a ritornare in campo».

«Ho deciso di ricandidarmi affinché non vada disperso tutto l’impegno che ho riservato negli anni passati a tutela del nostro territorio ed in favore del suo sviluppo eco-sostenibile – continua Gunnar Vincenzi -. Voglio ricordare le battaglie per salvare i prati della “Pardà” e la collina dei “Tre Scali”; quella per limitare la discarica al confine di Gaggiolo ed evitare il posizionamento del frantoio cantonale ticinese; l’assidua partecipazione ai tavoli per la realizzazione del collegamento ferroviario Lugano-Malpensa e la stazione di Gaggiolo; il nuovo impianto di illuminazione pubblica dell’intero paese e la costituzione del Parco locale della Bevera (PLIS). Insieme possiamo ancora fare molto con competenza, confronto personale e impegno».