Elezioni a Cantello, sfida tra ex alleati: Gunnar Vincenzi in campo contro Chiara Catella

Nuovi scenari a Cantello, dove in vista dell’appuntamento elettorale di giugno si scompagina il quadro politico. In attesa di vedere cosa farà “Insieme per Cantello” oggi all’opposizione in Consiglio comunale, èer ora è certo che in campo ci saranno due ex alleati di peso: l‘ex sindaco Gunnar Vincenzi, parte fino a poco tempo dell’attuale maggioranza, e il sindaco uscente Chiara Catella, che si ripresenta per il secondo mandato.

Se la ricandidatura di Chiara Catella è ormai certa, e sono già a buon punto la definizione della lista e del programma, Vincenzi non ha ancora ufficializzato la sua posizione.

Sindaco a Cantello per due mandati, dal 2009 al 2019, Gunnar Vincenzi è stato poi il primo presidente della Provincia di Varese ad essere eletto dall’assemblea degli amministratori locali, dopo la riforma del 2014, ed è rimasto in carica dal 2014 al 2018.

Chiara Catella è invece il primo sindaco donna di Cantello. E’ stata eletta con la lista civica SìAmo Cantello il 26 maggio 2019, prendendo le redini del Comune al posto di Vincenzi.