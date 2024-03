Chiara Catella ufficializza la candidatura: “Orgogliosa e fiera di rappresentare la comunità di Cantello”

Che sia innamorata di Cantello Chiara Catella lo dice da sempre, da quando giovanissima, ha mosso i primi passi nell’amministrazione del paese, prima consigliere, poi assessore e infine sindaco.

Ed è proprio questo amore che, spiega, l’ha spinta a ricandidarsi e a continuare per altri cinque anni a servizio della sua comunità.

«Orgogliosa e fiera per avere avuto l’onore di rappresentare una comunità come la nostra per quasi cinque anni e di esserne Sindaco – dice rivolgendosi ai suoi cittadini con un lungo post sul suo profilo ufficiale da sindaco – Un percorso amministrativo che mi ha vista protagonista di una lunga gavetta da semplice consigliere comunale con delega al Piano di Governo del Territorio, successivamente Assessore ad edilizia privata ed urbanistica ed infine primo cittadino. Edilizia privata ed urbanistica che sono anche il mio lavoro da oltre 25 anni attualmente presso l’ufficio Tecnico dei Comuni di Clivio e Brusimpiano».

» Ultima di sette fratelli, cantellese da generazioni, ho respirato passione ed impegno civico sin da piccola grazie all’esempio di papà Angelo e di mio fratello Franco entrambi innovatori e per certi versi rivoluzionari. Cantello è davvero un pezzo grande del mio cuore e della mia vita».