“I colori del Ticino” in mostra al Fiore di pietra del Monte Generoso

I colori della natura e del mondo che ci circonda, un richiamo alla bellezza che possiamo ritrovare ovunque noi andiamo. È questo il tema universale su cui si fonda l’arte e la passione di Alejandra Abad, artista ticinese di origine ecuadoregna, che durante la pandemia ha riscoperto il suo amore per la pittura, trovando nella tela bianca il mezzo ideale per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. Le sue opere sono ispirate principalmente dalla natura e dalle persone, con il desiderio di fondo di riconnettersi con le sue radici ticinesi. Proprio su questi punti verterà la sua mostra “Colori del Ticino”, con la sua arte che potrà aiutare gli osservatori a cogliere l’essenza della sua terra. Altro tema centrale di questa iniziativa è quello della sostenibilità, sia per l’artista che per FMG (Ferrovia Monte Generoso).

A tal proposito l’artista ha deciso di utilizzare vecchi flyer della FMG come base per le sue opere, incarnando un marcato messaggio di rinascita e sostenibilità e sottolineando la somiglianza di valori suoi e della FMG. Alejandra Abad sarà l’ottava artista accolta all’interno della sala del Fiore di pietra e ciò evidenzia il desiderio di FMG di dare visibilità a progetti artistici locali, mirando sui valori dell’inclusività e dell’accessibilità culturale. Queste le parole di Chiara Brischetto, Marketing Project Manager della FMG, in merito all’evento: “Siamo entusiasti di ospitare Alejandra Abad e la sua mostra “Colori del Ticino” al Fiore di pietra. Questa esposizione non solo celebra la bellezza intrinseca del Ticino e della natura che ci circonda ma sottolinea anche l’importanza di pratiche sostenibili nell’arte e nella vita quotidiana. È un perfetto esempio di come cultura e sostenibilità possano andare di pari passo”.

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico da domenica 28 aprile 2024 ed è prevista anche la possibilità di partecipare a una visita guidata con l’artista, immergendosi nelle sue opere e nel suo processo creativo.

MONTE GENEROSO, UN PARADISO CHE SVETTA SUL TICINO

Il Monte Generoso è la principale cima panoramica del Canton Ticino, tra le più affascinanti della Svizzera. Offre una vista mozzafiato, permettendo di ammirare dall’alto il Nord Italia con la regione dei laghi e la catena Alpina del Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino. E’ caratterizzato da svariati percorsi escursionistici che permettono di raggiungere la vetta partendo da Rovio, Mendrisio, Castel San Pietro e dalla Valle di Muggio. Si consiglia la sosta in luoghi dal panorama suggestivo quali l’Eremo di San Nicolao, la Bellavista, i Dossi o Scudellate. Sulla montagna sono praticabili anche diverse attività come parapendio, racchette o birdwatching. In vetta è possibile visitare la Grotta dell’Orso, percorrere il sentiero dei pianeti o quello delle Nevere, o prenotare delle visite guidate per scoprire e ammirare le tracce lasciate dall’uomo che ha vissuto negli alpeggi.