Il 22 aprile è l’Earth Day, la Giornata della Terra

Si celebra oggi l’Earth Day (Giornata della Terra), la manifestazione ambientale più grande del pianeta, quel momento in cui i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. Questo momento tanto particolare è stato voluto da Gaylord Nelson, senatore statunitense, e ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy. Con il passare del tempo questa ricorrenza si è trasformata in un’iniziativa educativa e informativa e in un’occasione per valutare le problematiche del pianeta.

Fra queste ricordiamo l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di piante e specie animali e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili. L’idea della creazione di una “Giornata per la Terra” maturò nel 1962, quando erano in atto le proteste contro la guerra del Vietnam. Al senatore Nelson venne l’idea di organizzare un “teach-in” sulle questioni ambientali, coinvolgendo esponenti del mondo politico come Robert Kennedy. Questo giorno prese forma definitivamente nel 1969, a seguito della catastrofe ambientale provocata da una fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi a Santa Barbara, in California. Nelson decise quindi di portare le questioni ambientali al centro dell’opinione pubblica e così, il 22 aprile 1970, 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono per una manifestazione a difesa della Terra, poi proseguita annualmente ed espansasi fino al giorno d’oggi.

EARTH DAY IN ITALIA – Anche nella nostra Penisola la Giornata della Terra ha assunto una rilevanza notevole. A Roma, dal 18 al 21 aprile, si sono tenute le celebrazioni ufficiali nell’ambito de “Il Villaggio per la Terra”, un evento che coinvolge studenti e famiglie da tutta Italia.

Sempre nella capitale si tiene la Multimedia Marathon, giunta quest’anno alla quinta edizione.

Sabato 20 aprile, a Torino, si è tenuto il Concerto per la Terra, con numerosi artisti a intrattenere gli ospiti fino a tarda serata. Altro evento da segnalare è l’Earth Day Cefalù, in programma dal 20 al 25 aprile, che prevede iniziative all’insegna della natura, dello sport e dello svago, come escursioni guidate in aree naturali, laboratori creativi e spettacoli teatrali.