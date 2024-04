Il lavoro del futuro è in Leonardo. Lo stabilimento di Vergiate spalanca le porte agli studenti

Si è tenuta sabato mattina, all’interno dello stabilimento di Leonardo di Vergiate, in provincia di Varese, l’edizione 2024 dell’High School Study Tour, un evento dedicato alle scuole superiori del territorio della provincia di Varese e delle zone limitrofe.

Leonardo, gruppo industriale internazionale tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha aperto le porte di uno dei siti della divisione dedicata agli elicotteri a più di 150 studenti di istituti tecnici e aeronautici per presentare loro l’azienda e le molteplici opportunità lavorative che può offrire.

Sette gli istituti coinvolti tra le provincie di Varese, Milano, Novara e Alessandria: ASLAM Cooperativa Sociale di Case Nuove, IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende, ISIS Ponti di Gallarate, Istituto Aeronautico Lindbergh Flying School di Milano, ITT Fauser di Novara, IIS Fermi di Arona, ITIS Volta di Alessandria.

Attraverso gli interventi dei responsabili delle Risorse Umane e di diversi rappresentanti delle aree produttive di Leonardo Elicotteri, gli studenti, accolti in auditorium insieme ai loro docenti, hanno scoperto le capacità tecnologiche e produttive del Gruppo. Francesco Rossetti (responsabile dell’area delle Risorse Umane di People Engagement, Learning & Change Management) ha detto ai ragazzi: «Sono trascorsi 70 anni da quando decollò da Cascina Costa il primo elicottero realizzato dalla nostra azienda. Oggi siamo qui grazie al risultato del lavoro di migliaia di colleghe e colleghi in tutto il mondo, che hanno dedicato e dedicano le loro capacità ed energie a progettare e fare volare i nostri straordinari aeromobili. Il significato ed il valore di questa giornata è che noi abbiamo raccolto un testimone e ve lo stiamo passando, augurandoci che molte e molti di voi diventino parte della nostra storia per costruire il nostro futuro».

Significative poi le testimonianze di due dipendenti, Andrea Favarotto e Gennaro Di Domenico, che hanno raccontato le loro esperienze di carriera, in seguito agli studi tecnici, nei siti di Cascina Costa e Vergiate e le prospettive lavorative in Leonardo. Durante l’incontro è intervenuto anche Giovanni Toffoletto, direttore Generale dell’Its Lombardo Mobilità Sostenibile, per illustrare i percorsi formativi e di inserimento al lavoro del proprio istituto: «La Fondazione Mobilita ITS Academy è molto lieta di partecipare a questo evento di Leonardo, socio fondatore della Fondazione sin dalla sua nascita. Non c’è modo migliore per intercettare l’interesse dei giovani che devono decidere per il proprio futuro, favorendo l’incontro fra chi desidera essere protagonista del proprio futuro e la passione di chi lavora in un’azienda così importante per tutto il Paese».

Dopo un tour guidato all’interno dello stabilimento di Vergiate, l’evento si è concluso con soddisfazione ed entusiasmo da parte dei ragazzi invitati. Il sito di Leonardo di Vergiate nasce nel 1937 ed è oggi la principale linea di assemblaggio finale di elicotteri dell’azienda. Qui viene costruito ogni anno il maggior numero di unità e di modelli della gamma di aeromobili ad ala rotante di Leonardo, per le esigenze del mercato civile, della difesa e dei compiti di pubblica utilità, sia nazionale che per l’export. Il sito produttivo conta circa 1.520 addetti che si occupano dell’assemblaggio, costruzione, messa a punto in volo, verniciatura, arredo e collaudo dell’elicottero, insieme alla gestione di tutte le fasi di accettazione e consegna al cliente, con attività principalmente distribuite tra la linea di assemblaggio e la linea volo.

A Vergiate è anche presente uno Showroom, dove i clienti possono definire, insieme ai designer Leonardo, la personalizzazione delle livree e degli arredi interni del proprio elicottero, scegliendo tra una vasta gamma di colori, materiali e finiture. Presso lo stesso stabilimento viene gestita anche una parte importante del supporto logistico assicurato da Leonardo agli operatori dei propri elicotteri in tutto il mondo, oltre ad alcune delle attività di addestramento in volo degli equipaggi dei clienti.

Leonardo è presente in Lombardia con sei sedi principali, tra le provincie di Varese, Milano e Brescia – attive nei business elicotteri, velivoli, spazio, elettronica e cybersecurity – con circa 7.800 addetti impiegati, ai quali si aggiungono oltre 250 dipendenti lombardi delle joint venture Telespazio (Leonardo 67%/Thales 33%) e Thales Alenia Space (Thales 67%/Leonardo 33%).

La provincia di Varese, da sempre definita la Provincia con le Ali, comprende i tre stabilimenti elicotteristici di Cascina Costa, Vergiate e Sesto Calende e il sito industriale dedicato ai velivoli di Venegono Superiore. È il territorio dove storicamente nascono e vengono prodotti aeromobili che hanno fatto e continuano a fare la storia dell’industria aeronautica italiana nel mondo