Il mini trail del Campo dei Fiori slitta a sabato 11 maggio: si parte dal Parco Din Don di Malgesso

Gli organizzatori e i volontari del Campo dei Fiori Trail non si arrendono e, nonostante l’annullamento della manifestazione a causa del maltempo, proseguono decisi nel tenere alta la bandiera del trail running varesino, partendo proprio dai più piccoli.

A grande richiesta, la Campo dei Fiori Outdoor Asd ha deciso di far felici gli oltre 500 bambini che si erano iscritti al mini trail di marzo e di dare loro la possibilità di correre e divertirsi tutti insieme prima del termine dell’anno scolastico. La gara non competitiva è stata dunque riprogrammata per sabato 11 maggio nel Parco Din Don del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano. Il ritrovo è fissato per le 14,30.

«Un cambio di location che permetterà tante novità – spiegano gli organizzatori – come la possibilità di cavalcare i pony dell’agriturismo “Il Pivione” per il battesimo della sella o di fare il truccabimbi il cui ricavato andrà alla onlus charity In The World che da anni realizza progetti a favore delle persone che vivono in situazioni disagiate».

A premiare i giovani atleti ci sarà l’ultra trail runner Andrea Macchi, per tutti “La lince di Gavirate” che nei mesi scorsi ha visitato diverse scuole per raccontare la sua esperienza e trasmettere tutta la passione per questa disciplina outdoor così faticosa, ma che sa regalare momenti di grande gioia.

Hanno aderito alla manifestazione le scuole primarie Curti di Gemonio, Pedotti di Luvinate dell’Ic Campo dei Fiori, San Benedetto di Voltorre e Molinari di Bardello dell’Ic di Gavirate, Galilei e Canetta dell’ Ic Varese 3, Innocente Salvini di Cocquio Trevisago, Medaglie d’Oro di Corgeno e Manzoni di Malgesso.

Il mini trail è organizzato dalla Campo dei Fiori Outdoor Asd in collaborazione con il Cai di Gavirate, con il contributo dalla Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission e il supporto logistico della Pro loco di Bardello con Malgesso e Bregano; è patrocinato dal Comune di Bardello con Malgesso e Bregano.

Sostengono l’evento il Concessionario Marelli&Pozzi e Lo Scoiattolo pasta fresca che farà trovare un simpatico omaggio a tutti i ragazzi partecipanti al mini ttail.

Il riconoscimento di partecipazione verrà consegnato in chiusura evento insieme ad una medaglia di partecipazione (con un particolare significato di sostenibilità ambientale).

Per informazioni, vistare il sito www.campodeifioritrail.it e seguire i canali social del Campo dei Fiori Trail.