In Valbossa e Caos alleati per avvicinare le donne alla prevenzione del tumore al seno

Nove comuni alleati delle donne per combattere il tumore al seno. Nel mese di maggio sono in programma screening gratuiti ed eventi informativi organizzati da In Valbossa aps e da Caos odv.

L’evento che punta alla prevenzione e alla diagnosi precoce, fondamentale per sconfiggere il tumore nella sua fase iniziale. Prevede un mattina di open day realizzati con il personale delle Breast Unit della Sette Laghi e della Valle Olona.

SABATO 11 MAGGIO 2024 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

Le visite verranno effettuiate negli ambulatori comunali di:

Comune di CARNAGO Piazza Gramsci n. 3 (Municipio)

Comune di BUGUGGIATE Via IV Novembre n. 1/a

Comune di JERAGO CON ORAGO Via Moncucco n. 15 Poliambulatorio Aldo e Cele Dacco

Comune di BRUNELLO Via G. Verdi (vicino alle poste e oratorio)

Comune di GALLIATE LOMBARDO Piazza Parrocchiale ambulatorio comunale

Comune di INARZO Via Patrioti n. 26 Ambulatorio Comunale

Comune di BODIO LOMNAGO P.zza Benemerita Arma dei Carabinieri, ambul. comunale

Comune di MORNAGO Ambulatorio medici di base Via Carugo n. 9

Comune di DAVERIO Via Giovanni XXIII n. 4

Per prenotare la visita comporre il nr 328 3007961 tutti i giorni dalle 14 alle 19 fino ad esaurimento di posti. Non occorre l’impegnativa del medico ma occorre portare gli esami precedenti.

«L’importanza della cultura della prevenzione del tumore al seno, il forte sostegno alle campagne di sensibilizzazione, la strenua difesa dell’imprescindibile screening di base sul territorio sono alla base dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – Sono l’ulteriore frutto delle donazioni raccolte grazie all’edizione 2023 di Valbossa IN Rosa e in particolare sono i premi assegnati ai Comuni in base alla classifica di presenze alla Camminata al Lago IN Rosa dell’ottobre 2023».