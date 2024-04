La Corale Santa Cecilia di Masnago compie 100 anni

Anniversario importante per la Corale Santa Cecilia che nel 2024 compie 100 anni di attività, sempre a servizio della comunità di Masnago, a Varese.

I festeggiamenti si apriranno domenica 14 aprile con la messa solenne delle 10.30 alla quale è invitata tutta la comunità masnaghese e in particolare gli ex cantori che hanno per brevi o lunghi periodi fatto parte della Corale.

Oggi la Corale di Santa Cecilia è diretta da Marco Muzzoni e conta 35 coristi di ogni età.

In 100 anni di attività il gruppo ha conservato attraverso le generazioni lo stile di coro polifonico, occupandosi principalmente del servizio liturgico parrocchiale.

100 ANNI GUARDANDO AL FUTURO

Per questo importante compleanno è stato pubblicato anche un libretto che ripercorre la vita del coro con fotografie e pensieri di persone che lo hanno vissuto in passato o che ancora oggi ne fanno parte.

La Corale di Masnago che compie cent’anni guarda al futuro con fierezza e senso di responsabilità: il patrimonio deve essere custodito, il servizio deve continuamente essere adeguato alle esigenze della comunità che celebra, le persone devono essere coinvolte perché la storia continui

Mario Delpini, arcivescovo di Milano

“L’entusiasmo, lo spirito di servizio e la passione per il canto sono i collanti che tengono ancora oggi insieme la Corale Santa Cecilia – commenta Marco Muzzoni che dal 2002 dirige la Corale – Perché la storia continui c’è bisogno di nuove persone desiderose di far parte anch’esse di questa bella storia”.

LA STORIA DELLA CORALE DI MASNAGO

Fu il Maestro G. Battista Testone nel 1924 a formare ufficialmente un coro quando Masnago era ancora comune autonomo.

Nella vecchia chiesa parrocchiale, prima della seconda guerra mondiale il coro fu diretto anche dal Maestro Paolo Conti e successivamente dal fratello Mario Conti entrambi organisti molto apprezzati in città.

Durante la seconda guerra mondiale i bombardamenti non risparmiarono Varese e la zona di Masnago ai confini della quale sorgeva la famosa fabbrica aeronautica Aermacchi. La vecchia chiesa fu danneggiata irrimediabilmente e alla fine degli anni ’50 fu abbattuta per lasciar spazio alla nuova parrocchiale dei S.S. Pietro e Paolo. Fu il maestro Giovanni Meinardi a condurre la Corale a cavallo degli anni della guerra fino alla fine degli anni ‘60 quando la direzione fu affidata ai Maestri Mario e Luigi Bonomi.

Dal 1981 il Maestro Luigi Mascheroni, dal 1986 la Maestra Kristina Garbiakova e dal 1990 il Maestro Carlo Avigni.

Nel 2002 la Corale, per intuito del Parroco Don Sergio Vegetti, fu affidata a Marco Muzzoni che ancora oggi porta avanti questo servizio con un organico di trentacinque coristi.