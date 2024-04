La Rotellistica Lonatese spicca ai campionati UISP

La Rotellistica Lonatese A.s.d., giovane società di pattinaggio artistico a rotelle, ha registrato nel corso di questo anno sportivo un grande successo in termini di partecipazione e iscrizione per i corsi di tutti i livelli e fasce d’età.

Numerose sono le competizioni che vedranno impegnate le atlete agoniste nei prossimi mesi: trofei, campionati provinciali e regionali UISP e AICS.

La stagione si è aperta con la partecipazione al trofeo interregionale Memorial Zanchetta di Novara, in cui hanno avuto la possibilità di confrontarsi con atlete del Piemonte, Liguria e Lombardia. Le atlete singoliste della Rotellistica hanno saputo distinguersi con ottimi piazzamenti. Hanno spiccato le atlete Giulia Bassis e Giada Hakiri, che hanno ottenuto il primo posto nella loro categoria, e Camilla Bassis, che ha ottenuto un terzo posto.

Inoltre, Novara è stato lo scenario per il debutto del primo quartetto della Rotellistica, le “Bright Four”, che si sono esibite sulle note di “Everybody wants to be a cat”, dell’Orchestra di Funkhaus, ottenendo un ottimo piazzamento.

Nel mese di marzo si sono svolte le fasi I dei campionati nazionali UISP e AICS, che si sono tenute a Busto Arsizio e a Saronno su due week-end. Le atlete della Rotellistica hanno fatto brillare la società, aggiudicandosi 7 primi posti, 7 secondi posti e 3 terzi posti, conquistando così la partecipazione alla fase II che si terrà nei mesi di aprile e maggio.

Il 25 maggio alle ore 21 presso la palestra di via Volta a Lonate Pozzolo, si terrà lo spettacolo di fine anno sportivo della Rotellistica, che sarà una rivisitazione del film Inside Out. Verranno portate in scena le emozioni che caratterizzano questo sport e coinvolgerà tutti gli atleti della società, di età compresa tra i quattro e venti anni. L’ingresso sarà gratuito e aperto al pubblico.

La società sportiva esiste da parecchi anni: dall’anno 2019-2020 è gestita da Stefania Frontini, che è insegnante e direttore tecnico. Le altre insegnanti sono Gaia Frisoni, Beatrice Borghetto, Gloria Savoldi, Giulia Menin e Sara Busti. Con il Covid la società si è dovuta fermare, ma appena possibile è ripartita con 10 atlete che già pattinavano con la gestione precedente. Ora le atlete sono circa 70, compreso un fantastico gruppo di adulti.

La partecipazione alle gare è iniziata lo scorso anno e quest’anno le atlete hanno raggiunto risultati molto buoni, partecipando anche alle gare più impegnative proposte dalla formula Uisp.

Per tutti coloro che sono interessati ad approcciarsi a questo sport, possono contattare la società attraverso la loro pagina Instagram (@rotellisticalonatese). Gli allenamenti si svolgono presso la palestra delle scuole elementari Brusatori di Sant’Antonino. Inoltre, la società riproporrà, dopo il successo dell’anno scorso, una seconda edizione del Campus estivo, per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Questo si terrà al termine della scuola, per quattro settimane.