Letteratura e social network: una lezione con Iuri Moscardi all’Insubria

La professoressa Elena Valentina Maiolini del corso di Letteratura italiana di Scienze della Comunicazione all’Università degli Studi dell’Insubria ospita, giovedì 2 maggio alle 17:30, una lezione di Iuri Moscardi sul tema letteratura e social media.

Giovane studioso delle “Digital Humanities”, Moscardi è Dottore di ricerca in Letteratura comparata alla City University di New York The Graduate Center, con una tesi su Twitteratura. Digital Social Reading and Active Reception of Literary Text in the Context of Italian Contemporary Literature. Studioso di Cesare Pavese (è in stampa un’edizione annotata a sua cura di Journals 1935-1950 per la Toronto University Press), ha studiato la portata del “Social Reading” nella didattica dell’italiano in Nord America.

L’incontro del 2 maggio sarà incentrato in particolare sull’esperienza di lettura e condivisione via social dei Promessi sposi realizzata dall’associazione culturale italiana TwLetteratura. Ospitato al corso di Letteratura italiana ma aperto a chiunque, l’appuntamento si propone come un momento fecondo e stimolante sia per la riflessione sul romanzo di Manzoni – uno dei capisaldi dell’insegnamento della letteratura italiana nelle scuole e nelle università, oltre che della cultura europea – sia per quanto riguarda i processi della lettura, della ricezione e della partecipazione del lettore alla costruzione di senso del testo.

L’incontro si può seguire online via Teams collegandosi a questo link.