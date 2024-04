Lo spavento, gli spintoni: rapina in villa sabato notte a Induno Olona

Rapina in villa nella tarda serata fra sabato e domenica, con gli occupanti strattonati e minacciati per arrivare al bottino, non ancora quantificato. Ha ancora i contorni tutti da delineare il grave fatto di cronaca avvenuto in una villa di Induno Olona. La notizia ha cominciato a trapelare nella mattina di lunedì, a 24 ore da i fatti avvenuti nella cittadina alle porte di Varese.

La rapina avvenuta in città a notte quasi inoltrata sembra non aver avuto gravi conseguenze sulle persone all’interno dell’abitazione. La dinamica è al vaglio nel nucleo Operativo della Compagnia di Varese, e le ipotesi sono di fatto due. La prima, e più accreditata, riguarderebbe l’ingresso di malviventi a notte inoltrata per un furto, forse con la convinzione di poter riuscire ad arrivare al bottino, e magari con la consapevolezza della presenza di persone in casa già andate a dormire, fatto poi degenerato in rapina.

Oppure, l’altro scenario riguarderebbe il colpo rapido, senza troppi convenevoli, con l’uso della violenza e la certezza di non essere visti da perte dei malviventi erano travisati e non sembra siano stati riconosciuti dagli occupanti dell’abitazione, persone dall’età avanzata. Tutti particolari su cui stanno lavorando gli investigatori che hanno operato i rilievi di rito sul posto.

A parte gli strascichi psicologici per quanto avvenuto, e che non sono poca cosa a causa dello stato di shock da chiunque patito per trovarsi la visita inaspettata e violenta di estranei in casa, la vicenda non sembra avere avuto conseguenze fisiche importanti sui residenti presi di mira dai rapinatori: solo qualche contusione dovuta allo strattonamento dovuto al contatto fisico con gli assalitori. Dalle prime e sommarie informazioni raccolte sul fatto non sembra che i rapinatori fossero armati.