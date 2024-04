Malore alla guida, morto un uomo di 88 anni a Lugano

È stato probabilmente un malore la causa che ha portato un 88enne a perdere il controllo della propria auto. L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta e i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’incidente è avvenuto venerdì 26 aprile poco prima delle 15.45 in territorio di Pregassona. Stando a una prima ricostruzione, l’automobilista – svizzero domiciliato nel Luganese -, circolava lungo via Maraini quando ha perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore. L’auto è uscita di strada ed è andata a urtare violentemente contro un autobus parcheggiato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare la morte del conducente.