Incendio a Pregassona, due persone intossicate

La Polizia cantonale comunica che oggi – lunedì 4 gennaio – verso le 16:15 in via Sala a Pregassona, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, si è sviluppato un incendio.

Ad essere intaccata dalle fiamme è stata un’abitazione; il rogo è partito dalla cantina. Due persone sono rimaste leggermente intossicate.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti oltre alla Polizia cantonale, i pompieri di Lugano, la Polizia della Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde. Le operazioni di spegnimento sono terminate e bisognerà valutare i danni allo stabile.