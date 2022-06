Fiamme in un palazzo di sei piani a Pregassona, distrutto un appartamento

Incendio in un palazzo di Pregassona, comune del luganese. La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 15.30 in via Giuseppe Maggi, vi è stato un incendio in una palazzina di sei piani. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme sono scoppiate in un appartamento al terzo piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde nonché i pompieri di Lugano che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Gli inquilini dello stabile sono stati evacuati a titolo precauzionale. Nessuno è rimasto ferito. Ingenti i danni all’appartamento interessato dal rogo. Un altro appartamento risulta pure inagibile.