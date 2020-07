Arrestato dalla Polizia Cantonale l’aggressore di Pregassona

È stato arrestato dalla Polizia Cantonale l’uomo di origini irachene, richiedente asilo in Svizzera, che nel pomeriggio di lunedì 20 luglio a Pregassona aveva aggredito un connazionale – residente in Ticino – ferendolo con una lama e spedendolo in ospedale.

Lo hanno annunciato quest’oggi la stessa Polizia Cantonale e il Ministero Pubblico, comunicando anche le (pesanti) ipotesi di reato nei confronti dell’aggressore: l’uomo dovrà rispondere di tentato omicidio, esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni gravi e lesioni semplici qualificate.

Mentre gli inquirenti procedono con gli accertamenti di quanto avvenuto in via Ceresio, a Pregassona, la Cantonale invita eventuali testimoni a collaborare al caso. Gli agenti hanno messo loro a disposizione il numero di telefono 0848-255555. L’indagine è coordinata dal Procuratore pubblico, Roberto Ruggeri.