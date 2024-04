Omaggio a Gaber e Jannacci al Teatro Dante di Castellanza

Settimo appuntamento con la Stagione Teatrale Cittadina 2023/2024 In scena al Dante che organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e dall’Associazione Amici del Teatro con la Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza. In sostituzione della prevista commedia “Taxi a due piazze”, va in scena sabato 20 aprile, alle 21 sul palco del Teatro di via Dante “I 2 Corsari” con la “Compagnia Entrata di Sicurezza” (ingresso € 10,00)

Alla fine del 1958, terminata la collaborazione come musicisti nel gruppo di Adriano Celentano, Gaber e Jannacci formano la coppia canora “I due corsari”. Il genere predominante dei loro pezzi è il nascente rock’n’roll tranne qualche eccezione più melodica come Il cane e la stella, ma quello che accomuna tutte le canzoni del loro repertorio sono i testi, sempre umoristici ed a volte antesignani del rock demenziale (ad esempio Una fetta di limone, forse il loro brano più noto, con cui partecipano alla Sei giorni della canzone). Nel 1960 escono, da ultimo, due flexy-disc abbinati ad altrettanti numeri della rivista Il Musichiere, contenenti rispettivamente Comme facette mammeta (un classico della canzone umoristica napoletana) e Non occupatemi il telefono e, come tutti i titoli della serie, incisi solo su un lato. Dopo queste pubblicazioni, l’esperienza dei Due Corsari viene archiviata e i musicisti proseguono su strade distinte; mentreì Gaber si afferma come solista (carriera che conduceva già in parallelo), Jannacci intraprende una carriera più strettamente da cantautore.

Nel 1972 le canzoni pubblicate dal duo per la Ricordi (una dozzina in tutto) vengono raccolte per la prima volta su un album. Nel 1983 i due registrano nuovamente quattro loro canzoni del periodo, presentandosi questa volta con la sigla Ja-Ga Brothers e divertendosi a ricalcare il look e le pose dei più celebri Blues Brothers che ostentano sia nei servizi fotografici che nelle contestuali apparizioni televisive.

Sul palco del teatro di Via Dante si esibiranno, per la Regia di MASSIMILIANO PAGANINI: MASSIMO CIAPPARELLA – Voce; DANIELE COLOMBO – Voce; MATTEO CHIODINI – Chitarre; FABIO FERIOLI – Batteria; MAURO FERRARIO – Tastiere; DAVIDE PIAI – Basso; GIACOMO CIAPPARELLA – Tromba; ALBERTO PORRO – Chitarra e Voce; MASSIMILIANO PAGANINI – Attore.

Prevendita presso “14 Art Gallery Cafè” via Vittorio Veneto 19 a Castellanza.