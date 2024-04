Ottantaduenne cade in montagna a Cuasso al Monte

Paura nel pomeriggio di domenica per una donna di 82 anni caduta in montagna a Cuasso al Monte. L’allarme è scattato poco prima delle 15 nella zona impervia che si perde nei boschi fra alture e sentieri all’altezza di via Alle Ville.

Sul posto si è portata una partenza di terra del Cnsas, il Soccorso alpino, oltre ai vigili del fuoco e ad un’ambulanza.

I soccorritori hanno individuato e raggiunto la donna, che è stata trasportata in codice verde in ospedale. L’anziana non è in pericolo di vita.