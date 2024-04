“Passata è la tempesta”, da domani temperature in salita

Passata è la tempesta: odo augelli far festa. È stata una notte impegnativa quella tra martedì 9 e mercoledì 10 aprile, con raffiche di vento, pioggia sferzante e alberi caduti , ma la situazione, come spiega il Centro Geofisico Prealpino, è in metto miglioramento.

Vediamo le previsioni meteo per le prossime ore e i giorni a venire:

Mercoledì 10 Aprile: la giornata è iniziata con condizioni meteo instabili, caratterizzate da cielo molto nuvoloso o coperto. Si prevedono rovesci o temporali occasionali, che tenderanno a esaurirsi nella seconda metà del giorno. La quota neve si attesta intorno ai 1500 metri. Il vento soffierà in montagna e porterà raffiche localmente anche sulla pianura, in particolare al mattino nella Lombardia occidentale. In quota, il vento sarà moderato o forte da sud-est, con rinforzi settentrionali sulle Prealpi e sulla pianura occidentale. Le temperature massime si posizioneranno tra i 15 e i 18 °C.

Giovedì 11 Aprile: netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo soleggiato e clima più mite. Al mattino, qualche nuvola potrà comparire ma si dissolverà rapidamente, lasciando spazio a cielo sereno. Nel pomeriggio, sui rilievi, si potranno formare alcuni cumuli innocui. Il vento sarà debole. Le temperature al mattino saranno comprese tra gli 11 e i 14 °C, per poi aumentare nel pomeriggio raggiungendo valori tra i 18 e i 22 °C.

Venerdì 12 Aprile: la tendenza al bel tempo continua, con cielo sereno o leggermente velato. Le temperature continueranno a mostrare un lieve aumento: le massime si spingeranno tra i 19 e i 23 °C.