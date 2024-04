Picnic e laboratori al Parco dei Mughetti per il 1° maggio

Picnic e laboratorio per bambini nell’aula didattica “Antonio Cotardo”’ di Uboldo al Parco dei Mughetti in occasione del 1° Maggio.

Dalle 12.30 alle 14.30 ci sarà la possibilità di fruire dell’aula didattica per un pranzo al sacco libero e auto-organizzato, per il quale dal parco consigliano di portare un telo per potersi sedere anche nel prato. Dalle 14.30, invece, è in programma un’attività ludico-didattica per bambini (5-12 anni), della durata di circa due ore.

La partecipazione all’attività è gratuita con obbligo di iscrizione via email (info@parcomughetti.it) o via telefono (02-96951140) indicando nome, cognome, età. I posti sono limitati ad un massimo di 20 bambini.

L’aula didattica del parco si raggiunge a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo, in via per Cerro 251. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato.