Progetto LOAD: Varese e Como unite per i diritti LGBTQIA+ con il sostegno dell’Europa

Arcigay Varese in partnership con Arcigay Como lancia il progetto LOAD – Lobby e Advocacy per i valori europei ed i diritti LGBTQIA+, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto, della durata di 18 mesi, ha l’obiettivo di aprire spazi di dialogo e confronto con le Istituzioni locali, le scuole e la cittadinanza (opinione pubblica) della provincia di Como e Varese sui temi della sicurezza, del benessere, dell’inclusione e del godimento di piena cittadinanza per i cittadini LGBTQIA+ e per ogni persona a prescindere da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali.

Le attività previste dal progetto sono:

Diritti in Comune: azioni di lobby e advocacy rivolte ai Comuni e alle Istituzioni locali per promuovere l’adesione alla Rete READY e l’implementazione di policy e provvedimenti per il miglioramento dell’inclusione dei cittadini che appartengono alla comunità LGBTQIA+;

Monitoraggio Rainbow: elaborazione di un report per il monitoraggio dell’avanzamento a livello interprovinciale dei diritti LGBTQIA+, con particolare riferimento ad Enti ed Istituzione locali;

Vademecum Buone Pratiche: redazione di un vademecum orientativo di buone pratiche per orientare e sostenere Enti ed Istituzioni nella fattiva implementazione di provvedimenti, azioni e strumenti per l’inclusione e la tutela dei cittadini LGBTQIA+; Interventi nelle Scuole: azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli Istituti scolastici del territorio, finalizzate a favorire una migliore prevenzione e gestione di atti di bullismo, omotransfobia, una maggiore apertura ad azioni di informazione rivolte ai propri studenti, l’adozione di provvedimenti per la promozione e la tutela dei diritti degli studenti LGBTQIA+, con particolare riferimento alle persone in transizione;

Campagna di Comunicazione: campagna di sensibilizzazione e accrescimento di consapevolezza della popolazione generale sulle tematiche relative alle persone LGBTQIA+ e alle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, con un focus specifico sulle persone transgender quale gruppo particolarmente marginalizzato. Il progetto si inserisce nel più ampio quadro di direttive, risoluzioni, raccomandazioni e policy documents emanate dalle istituzioni europee, che pongono il principio della parità di trattamento e non discriminazione come principio fondamentale per la realizzazione di una società aperta, coesa, inclusiva e sostenibile.

Il progetto si propone inoltre di valorizzare il contesto locale come espressione particolare di una logica universale e come punto di declinazione dei valori europei su un territorio specifico.

Il progetto The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso da Fondazione Realizza il Cambiamento e ActionAid International Italia E.T.S. mira a promuovere, proteggere e far rispettare i Diritti e i Valori dell’Unione Europea con un approccio fondato sulla partecipazione dei/delle portatori/trici di diritti e sull’empowerment degli/delle stessi/e nel rivendicare i propri diritti. Il progetto The CARE coinvolge 70 realtà attive in tutta Italia, creando così una rete del cambiamento in grado di ascoltare e rispondere ai bisogni specifici e concreti di ogni territorio e comunità.

