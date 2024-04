“Robotica e automazione”: a Luino torna il corso di ITS INCOM che forma i tecnici che cercano le imprese

Sarà presentato mercoledì 17 aprile, alla 18, a Palazzo Verbania il Corso in Automazione e Robotica della Fondazione ITS INCOM, promosso e organizzato in collaborazione con alcune importanti aziende del territorio del Luinese.

Un percorso, giunto alla sua seconda edizione, progettato per rispondere alle esigenze delle imprese di un territorio che quotidianamente si confronta con le dinamiche dell’area di confine, tra cui, purtroppo, anche la fuga delle professionalità qualificate verso la vicina Svizzera. (Foto di Pete Linforth da Pixabay)

È proprio per questo, che la Fondazione ITS INCOM ha avviato una collaborazione strategica con le aziende più innovative del territorio al fine di formare le figure professionali di cui necessitano e offrire ai più giovani una possibilità concreta di trasformare il proprio percorso di studi in un lavoro. Da sottolineare inoltre che i giovani ammessi saranno assunti da subito in apprendistato formativo. Il corso offre la possibilità di diventare tecnici specializzati nell’ambito della programmazione PLC, HMI e Integrazione sviluppo SW lato robot.

L’evento è patrocinato dal Comune di Luino. Il corso, oltre al valore di rispondere direttamente alle necessità delle aziende, consente ai giovani diplomati dai 18 ai 24 anni di sottoscrivere un vero e proprio contratto di lavoro in apprendistato all’inizio del percorso e prevede il passaggio a tempo indeterminato al termine. Il corso annuale comprende sia la formazione in aula con lezioni tenute da professionisti delle aziende coinvolte, sia presso le imprese partner per una formazione on the job.

La presentazione del nuovo Corso in Automazione e Robotica, in partenza a settembre 2024, vedrà la partecipazione dell’amministrazione del Comune di Luino e delle imprese rappresentanti dell’innovazione tecnologica per l’industria 4.0: Autolab srl, Fogliani, Delsa srl, Ghiringhelli spa, Monteferro spa e SPM spa, oltre a responsabili della Fondazione ITS INCOM Academy. Saranno inoltre presenti alcuni studenti che stanno completando il percorso formativo avviato per la prima volta nel 2023, che porteranno la propria esperienza.

La partecipazione all’evento è libera, si richiede la registrazione a questo link: https://bit.ly/3xD0tBA