Schianto nella notte, due mezzi distrutti a Tronzano Lago Maggiore

Un uomo che viaggiava sulla sua auto in direzione Luino è uscito di strada questa notte intorno all’1:30 lungo la strada statale 394 all’altezza di Tronzano Lago Maggiore.

L’incidente è avvenuto in località Poggio e dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo ha alla guida della sua auto abbia perso il controllo del mezzo finendo contro un furgone parcheggiato a bordo strada, distruggendolo.

Ingenti i danni a entrambi i veicoli, anche se dopo l’arrivo dei primi soccorsi giusti sul posto con automedica e ambulanza di Padana emergenza, hanno constatato che l’uomo di 44 anni era già uscito dal suo veicolo ed era in buone condizioni. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castelveccana per i rilievi di rito. Tra le cause dell’incidente sono probabili la velocità, o un colpo di sonno.