Scontri diretti per Varesina e Castellanzese

La Varesina domenica 7 aprile alle 15 scenderà in campo nella gara casalinga contro il Caldiero Terme. Le fenici, dopo la debacle di mercoledì contro la Pro Palazzolo (leggi qui), hanno l’occasione per rialzarsi. In contemporanea la Castellanzese ospiterà al “Provasi” il fanalino di coda del Girone B, il Ponte San Pietro. per i neroverdi sarà fondamentale fare i tre punti per continuare a sperare nella salvezza.

VARESINA – CALDIERO TERME

Le fenici allenate da Marco Spilli sono chiamate a dare dei segnali positivi per cercare di uscire da un periodo negativo, durante il quale ha vinto solamente una partita delle ultime quattro disputate. Nonostante questo momento di flessione nulla è ancora perduto perché le fenici sono si al quarto posto, ma la distanza dal primo posto è di tre punti. Tuttavia, i rossoblù devono comunque fare attenzione anche a Desenzano e Arconatese, rispettivamente in ritardo di una e tre lunghezze, con i milanesi attualmente fuori dalla zona play off. Nella gara contro la Pro Palazzolo è tornato in campo nel finale Carlo Manicone, unica nota positiva del pomeriggio. Inoltre la Varesina mercoledì ha dovuto fare a meno di Amoabeng, infortunato, e Guidetti. Domenica al Varesina Stadium arriverà il Caldiero Terme. I termali precedono in classifica le fenici di due punti. I gialloverdi arrivano dalla bella vittoria contro il Piacenza dell’ultimo turno (2-1). La partita di andata, giocata in territorio veneto, finì 1-0 in favore dei veneti, con Rachid Arma che segnò il gol decisivo. Il numero 9 è attualmente il vice capocannoniere, dietro a capitan Zerbato con 11 gol, della squadra con nove reti segnate. Inoltre la squadra allenata da mister Cristian Soave vanta la terza miglior difesa del girone.

CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO

La squadra di mister Fiorenzo Roncari cercherà di dare seguito alla preziosissima vittoria contro il Crema. Questo successo ha permesso ai neroverdi di portarsi a +10 dal terzultimo posto e questo al momento vorrebbe dire salvezza diretta perché la distanza dalla Tritium è superiore agli 8 punti e con questa situazione non si disputerebbe il play out. La partita contro il Ponte San Pietro sarà molto importante per cercare di mantenere il distacco dalla formazione di Trezzo sull’Adda e magari inguaiare il Caravaggio che ha un vantaggio di appena due lunghezze. Dal canto suo, il Ponte San Pietro ha ottenuto una vittoria nell’ultimo turno. I bergamaschi hanno superato la Clivense per 1-0 grazie al gol del loro bomber Gningue, che ha toccato quota 15 marcature in campionato. Nella gara contro la Clivense sulla panchina della squadra bergamasca ha fatto il suo esordio mister Giovanni Gargantini, subentrato il 26 marzo a mister Emanuele Bruni. Nella gara di andata si impose la Castellanzese per 1-0 grazie al gol di Ayokoue.

34° GIORNATA GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Piacenza, Casatese – Pro Palazzolo, CASTELLANZESE – PONTE SAN PIETRO, Clivense – Caravaggio, Folgore Caratese – Desenzano, Tritium – Arconatese, VARESINA – CALDIERO, Villa Valle – Crema, Virtus CGB – Club Milano.

Classifica

Piacenza e Pro Palazzolo 63, Caldiero 62, VARESINA 60, Desenzano 59, Arconatese 57, Brusaporto 50, Folgore Caratese 48, Casatese e Villa Valle 45, Virtus CGB 44, Clivense 43, Club Milano 41, Caravaggio 40, CASTELLANZESE 38, Real Calepina 37, Legnano 33, Tritium 28, Crema 27, Ponte San Pietro 21.