Scontro tra auto a Biandronno, due persone coinvolte

Incidente stradale in mattinata sulla Sp18 a Biandronno. Poco dopo le 8, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate quasi frontalmente.

Coinvolte nello scontro due persone, un uomo di 34 anni e uno di 41. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza uscita in codice giallo e sono stati allertati i carabinieri.