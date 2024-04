Scritte no vax sulla sede del Pd di Malnate

Un triste risveglio per Malnate e per la sua comunità. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile sono state scritte delle frasi novax sui muri della sede del Partito Democratico cittadino, in via Volta, nel centro storico.

Non è un caso isolato, dato che anche la sede di VareseNews è stata vittima di un trattamento simile (leggi qui).

Il comunicato del Pd malnatese:

Questa mattina il risveglio non è stato certo idilliaco a Malnate.

Nella notte, infatti, è stata imbrattata la sede cittadina del PD. Un atto gravissimo e violento, sia per il gesto in sé. Le frasi con cui è stata imbrattata la sede sono particolarmente intimidatorie e contestualizzate, sia perché questa volta il danno è molto esteso, essendo state rovinate sia le finestre che il muro esterno.

“In un momento globale di guerre e di odio, coltivare anche nelle nostre comunità questo atteggiamento non ci aiuta a costruire un mondo migliore”, commenta Cecilia Carangi, segretari cittadina del PD di Malnate che per prima questa mattina ha ricevuto la notizia.

Avvisata prontamente anche la segretaria provinciale del PD, anche Alice Bernardoni esprime la sua vicinanza e sostegno alla comunità malnatese: “Non ci lasciamo intimidire e continueremo con fiducia e trasparenza la nostra campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee e amministrative. Auspichiamo il sostegno di tutta la classe politica malnatese e provinciale per dare un segno forte di coesione e stile che prende le distanze da atti di questo genere”.

Sembra che questa notte non si siano limitati a colpire solo la sede del PD cittadino ma spetterà alle autorità competente indagare su quanto successo.

Anche Paola Cassina, ex capogruppo della Lega, ha dimostrato vicinanza: “Condanno queste azioni ignobili lontane dal concetto di politica come la intendo io”.