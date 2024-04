Sfogo interno alla Lega di Salvini contro le alleanze all’estrema destra, tra i firmatari anche Dario Galli

Una critica netta alla strategia Salviniana nella conduzione del partito e nell’approccio strategico in vista delle elezioni europee: alcuni ex parlamentari e amministratori locali, tra i quali anche il tradatese Dario Galli, hanno criticato il segretario del partito su alcuni punti in particolare come le alleanze con l’estrema destra o la ventilata candidatura di Vannacci.

La missiva interna, pubblicata dal quotidiano La Stampa e firmata da 21 militanti tra i quali oltre a Galli ci sono anche l’ex segretario nazionale lombardo Paolo Grimoldi, è datata marzo 2024 e comincia proprio dal tema del voto europeo facendo una considerazione molto dura sul partito:

“In questi cinque anni – è scritto -, nonostante la storica affermazione elettorale conseguita, la Lega è stata relegata ad un ruolo di importanza residuale sia nell’assemblea parlamentare che nelle altre istituzioni europee. Questo isolamento politico non ci ha consentito di incidere concretamente nella ricerca di soluzioni a problematiche di interesse del movimento, siano esse di natura storica o attuale”.

Dure le critiche anche sulle alleanze europee con movimenti conclamati di estrema destra: “Ti chiediamo inoltre – scrivono rivolti al segretario – dove sia finita, caro segretario, la tradizionale e giusta distanza che abbiamo sempre mantenuto da tutti gli opposti estremismi. La scelta, per alcuni aspetti anche condivisibile, di non aderire ad una delle grandi famiglie politiche europee non può comunque portare la Lega a condividere un cammino con partiti e movimenti che Nulla hanno a che fare con la nostra storia culturale e politica. Ci e ti chiediamo: Perché abbiamo smesso di dialogare con forze autonomiste e federaliste, per accordarci con chi non ha la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche?” “Non comprendiamo neppure come sia possibile coniugare l’alleanza elettorale con l’UDC di Cesa e quella strutturale in Europa con l’AFD tedesca. Due alleanze obiettivamente inconciliabili”.

Una stoccata arriva anche sulla ventilata candidatura di profili come quello del generale Vannacci: “Infine, siamo convinti che, se le indiscrezioni sulla candidatura nelle nostre liste di personaggi con forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento, fossero veritiere, renderebbero ancor più difficile il perseguimento degli obiettivi storici del partito”.

Tra i firmatari della lettera risultano:

– Cristian Invernizzi – Segretario Provinciale Bergamo 2006/2013 e 2021/2022 e deputato dal

2013 al 2022.

– Ugo Parolo – consigliere regione Lombardia dal 2010 al 2018, sindaco di Colico dal 1993 al

2001, parlamentare dal 1996 al 2006 e dal 2018 al 2022, Segretario di Colico.

– Paolo Grimoldi Segretario Lega Lombarda dal 2015 al 2021, fondatore del coordinamento

Federale MGP.

– Daniele Belotti Segretario Provinciale dal 1995 al 1999 e dal 2013 al 2018, consigliere

regionale dal 2000 al 2015, Assessore regionale dal 2010 al 2015 e parlamentare dal 2018 al 2022.

– Donina Giuseppe consigliere provinciale dal 2009 al 2014, Segretario Provinciale di

Valcamonica dal 2014 al 2018, Parlamentare dal 2018 al 2022

– Francesco Ghiroldi parlamentare dal 1994 al 1995, consigliere regionale dal 2018 al 2023 e sindaco per 20 anni

– Andrea Monti attuale sindaco di Lazzate, consigliere regionale dal 2018 al 2023.

– Jari Colla – consigliere regionale dal 2010 al 2018, parlamentare dal 2018 al 2022

– Fabio Bozzo attuale Segretario provinciale Lega salvini Premier Tigullio

– Dario Galli presidente della Provincia di Varese dal 2008 al 2014, viceministro sviluppo

economico 2018/2019, sindaco di Tradate dal 1993 al 2002 e 2017/2018, deputato dal 1996 al 2006 e dal 2018 al 2022, senatore dal 2006 al 2008.

– Marco Mariani Sindaco di Monza dal 1995 al 1997 e dal 2007 al 2012, consigliere regionale dal 2018 al 2023.

– Marco Rondini per tre mandati Segretario Provinciale della Lega Nord Martesana, deputato

dal 2008 al 2018

– Alex Galizzi consigliere regionale dal 2018 al 2023.

– Luca Paolini Segretario Lega Marche dal 1991 al 2020, deputato dal 2008 al 2013 e dal

2018 al 2022.

– Monica Mazzoleni Consigliere regionale dal 2018 al 2023.

– Magda Beretta Sindaco in carica di Senago

– Germano Racchella deputato dal 2018 al 2022, sindaco in carica di Cartigliano

– Matteo Micheli deputato 2021/2022, membro del direttivo provinciale di Brescia e storico

coordinatore MGP Brescia

– Olivari Lorenzo, Sindaco di Quinzano d’Oglio (BS), Consigliere comunale Lega Nord dal

2008, membro del direttivo provinciale di Brescia e storico coordinatore MGP Bassa

Bresciana

– Tiziano Belotti Sindaco di Rovato

– Renato Pasinetti Sindaco di Travagliato