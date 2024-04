Si ride al teatro San Giovanni Bosco di Varese con il primo “Match delle stelle” dei Plateali

Sabato 6 aprile alle 21 sul palco del teatro San Giovanni Bosco re tra i migliori improvvisatori del panorama milanese improvviseranno in squadre miste, insieme ai professionisti varesini.

Risate assicurate sabato 6 aprile alle 21 al teatro San Giovanni Bosco a Sant’Ambrogio di Varese, in via Papi 7, dove andrà in scena il primo “Match delle stelle”, organizzato dai Plateali.

Tre tra i migliori improvvisatori del panorama milanese improvviseranno in squadre miste, insieme ai professionisti varesini.

Ci saranno Eugenio Galli e Spazia D’Onofrio, della compagnia La Balena Impró, Luca Canavesi, della compagnia TeatriBù, dei Plateali, Marta Ponti, Ivo Ortelli e Davide Coda.

Presenta Andrea, il Giolli, Giuliani, arbitra Gianni Cioffi, musica di Enrico Salvato.

Il prezzo del biglietto è di 14 euro intero e di 10 il ridotto. Per chi arriva con almeno altre tre persone e si prenota scrivendo cittàdelcapo potrà usufruire della riduzione per tutti i biglietti.

Prenotazioni a questo link, informazioni al numero 333 6121900 o via mail a info@plateali.it