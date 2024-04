Sicurezza, pista ciclabile e PGT: le richieste di Biandronno+ al Comune

Il gruppo Biandronno+ si presenta all’elettorato di Biandronno con una serie di iniziative su temi rilevanti per la collettività.

Il candidato sindaco Pietro Parola e il suo gruppo hanno presentato una serie di osservazioni al PGT (Piano Generale Territoriale) elaborato dall’attuale amministrazione comunale che riguardano la rigenerazione urbana, l’utilizzo delle aree dismesse e la mobilità sostenibile.

Il gruppo si è attivato per il ripristino della pista ciclabile danneggiata dai temporali di inizio aprile proponendosi di riparare il selciato tempestivamente e senza costi per la collettività come atto dimostrativo di attenzione alle esigenze dei cittadini e alla sicurezza del territorio.

« Un’altra priorità per Biandronno+ – scrivono in una nota i candidati – è la sicurezza degli studenti delle scuole comunali. Il gruppo ha presentato un esposto al Comune per sollecitare un intervento di riparazione e messa in sicurezza dello spartitraffico antistante gli istituti scolastici, teatro di numerosi incidenti. Oltre alla riparazione, Biandronno+ ha richiesto la presenza di vigili in entrata ed uscita delle scuole e un miglioramento dell’illuminazione della zona».

L’esposto, però, non ha ottenuto risposta: « Purtroppo, ad oggi, il Comune non ha ancora risposto alle osservazioni presentate da Biandronno+. Per quanto riguarda la pista ciclabile, l’amministrazione ha deciso di procedere autonomamente all’appalto dei lavori di riparazione, senza coinvolgere il gruppo. Non sono ancora arrivati riscontri neanche sugli altri temi sollevati da Biandronno+».

«Nonostante la mancanza di risposte da parte dell’attuale amministrazione, Biandronno+ continuerà a portare avanti le proprie proposte e a sollecitare l’amministrazione comunale a prendere in considerazione le esigenze dei cittadini. Continueremo a interessarci ai problemi della nostra comunità usando le sedi opportune per sollecitare l’amministrazione attuale del sindaco Porotti, lavorando su piazza Corvi e su altri problemi del paese commenta Pietro Parola. Siamo convinti che il nostro impegno e le nostre proposte concrete possano contribuire a rendere Biandronno un paese migliore per tutti».

Biandronno+ invita i cittadini a prendere contatti con la lista attraverso i social o scrivendo a biandronnopiu@gmail.com