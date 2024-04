“Sinceri bugiardi” in scena al teatro don Ballabio a Olgiate Olona

La compagnia teatrale “Ciak…si ride!” in scena al Teatro Don Pino Ballabio di Olgiate Olona, sabato 13 aprile.

Sará il debutto della commedia brillante “Sinceri bugiardi” di Mara Melon, con la regia di Franco Di Leo e le musiche originali di Roberto Ludergnani. Una nuova sfida per Federica Vanetti e Davide Gobbo che portano in scena la loro prima commedia a due.

“Un condominio. Due vicini di casa. Un merlo indiano. Cosa succede quando una donna che odia le bugie si fida di un tassista pasticcione? E cosa c’entra un carrozziere provvidenziale che non si vede mai? Sinceri bugiardi: una commedia brillante in cui si è sinceri… fino a prova contraria”.

Biglietto intero 12 euro, ridotto (fino ai 14 anni) 6 euro. Info e prenotazioni: 348 2937258

La Compagnia Teatrale “Ciak…si ride!” di Castellanza nasce nel 2015 dall’idea di due amici, Federica e Davide. In collaborazione con il regista Beniamino Cicco e diversi attori realizzano il varietà comico-musicale “Musicabaret”, portandolo in scena per undici repliche fino al 2018. Nel frattempo conducono numerose serate cabaret nei locali e cene con delitto. Dal 2019 al 2022 portano in scena la commedia brillante “L’amore è un terrazzo allagato” di Giuseppe della Misericordia con la regia di Beniamino Cicco, riscuotendo successo nelle province di Varese e Milano. Nel 2023 realizzano la commedia divertente “Il Volo più pazzo del mondo”. La compagnia ha devoluto negli anni parte degli incassi ad associazioni ONLUS.