Spesa da 2000 euro, cerca di uscire senza pagare. Arrestato 22enne all’Esselunga di Saronno

Lamette, spazzolini, rasoi da barba elettrici e prodotti alimentari. È la spesa da circa 2000 euro fatta all’Esselunga di Saronno la sera dello scorso 2 aprile da un 22enne.

Nulla di strano fino a qui, eccetto l’elevato valore dell’importo da pagare, se non che il giovane ha poi cercato di uscire dall’entrata del supermercato con due buste della spesa piene, per non pagare il salatissimo conto.

Notato dalla vigilanza del supermercato, il 22enne è stato fermato fino all’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

L’uomo, di nazionalità rumena, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, si è poi giustificato dicendo di avere una moglie e due figli da mantenere in Romania, che voleva vedere. Difeso dall’avvocato Simona Ranisi, giudicato per direttissima, ne è stato convalidato l’arresto.