Spinge una ragazza scelta a caso sui binari della metro, arrestato a Milano per tentato omicidio

Un atto insensato nella stazione metropolitana di Lambrate a Milano venerdì sera 19 aprile, quando una giovane di 24 anni è stata spinta sui binari della linea verde da un uomo ora accusato di tentato omicidio.

La donna si trovava alla fermata con il suo fidanzato, in attesa del treno per Abbiategrasso, quando, poco prima delle 23, l’aggressore, un italiano di 52 anni nato in Repubblica Dominicana (con precedenti per reati contro la persona), ha cominciato a gridare frasi sconnesse e l’ha violentemente spinta giù dalla banchina.

Per fortuna, il tempestivo intervento del fidanzato e di altri passeggeri ha permesso di soccorrere la donna, riportandola in salvo sulla banchina prima dell’arrivo del treno, mentre un operatore ha prontamente interrotto l’alimentazione elettrica per fermare i treni in arrivo. L’aggressore è stato fermato da altri viaggiatori e dal personale di sicurezza della ATM, e successivamente arrestato dalla polizia. Attualmente è detenuto nel carcere di San Vittore, in attesa di giudizio. I moventi dietro al suo gesto rimangono al momento ignoti.