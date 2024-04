Stefano Frattini si candida a Gazzada Schianno: “Il nostro obiettivo è ricostruire il tessuto sociale del paese”

Per Gazzada Schianno è una “vecchia conoscenza” e forte della sua lunga esperienza sul campo e delle numerose relazioni instaurate nel corso degli anni, Frattini ha deciso di lanciarsi nella corsa alla carica di sindaco.

Nato e cresciuto tra le file della Lega, Frattini si presenta con una lista di centrodestra: Il paese in Comune. Sette dei dodici candidati hanno già ufficializzato la propria disponibilità (Silvia Lorusso in Gurian, Ornella Mazzucchelli, Luca Bonarrigo , Guglielmo Bossi, Salvatore Trovato, Renato Malnati, Moreno Martignoni), ora si sta lavorando per completare “la rosa”.

Stefano Frattini, 55 anni, di professione chimico ambientale lavora al Centro di Ricerca Alfa per il controllo delle acque potabili e lacustri. Con 25 anni di servizio come consigliere comunale e un decennio come Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente a Gazzada Schianno, Frattini è una figura centrale nella politica locale. Cresciuto nell’ambiente degli oratori di Gazzada e di Schianno, è stato volontario presso la Croce Rossa Italiana, ed è stato per 15 anni presidente del Gruppo podistico Gazzada Schianno.

«La priorità della nostra proposta è quella di ricostruire il tessuto sociale del nostro paese – dice Frattini – , riprendendo quella voglia di comunità che è insita nella maggioranza della nostra gente, perché solo “facendo insieme le cose”, si potrà migliorare la qualità di vita di tutti e di ciascuno».

«Ma a nulla serviranno il nostro impegno ed i nostri progetti se questi non incontreranno il bisogno dei nostri concittadini di mettersi in gioco, di rimboccarsi le maniche e di riappropriarsi della propria libertà. Per questo motivo vogliamo promuovere dei gruppi di lavoro tematici che siano di supporto all’attività amministrativa».

Priorità Educative e di Volontariato

«Dobbiamo valorizzare gli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, a cominciare dagli Asili di Gazzada e di Schianno – continua il candidato di “Il paese in Comune” -.

La cultura e l’educazione civica devono rappresentare il fulcro del sistema educativo comunale».



Iniziative di Sicurezza e Urbanistica

Nel campo della sicurezza urbana, il programma di Frattini include il sostegno alla Convenzione di Controllo di vicinato della Provincia di Varese e una collaborazione rinnovata con le forze dell’ordine locali. Inoltre, si prefigge di rivedere i contratti di gestione dei rifiuti e di contrastare l’abbandono dei rifiuti tramite programmi di sensibilizzazione nelle scuole e anche con l’utilizzo di fototrappole.

Migliorare la viabilità e la sicurezza dei passaggi pedonali, e discutere con la regione la diminuzione, o l’azzeramento, del pedaggio verso la Pedemontana. E ancora chiudere il contenzioso con la ditta costruttrice che ha riqualificato Piazza Galvaligi, realizzando l’area verde alberata prevista. Rivedere la rete fognaria, con particolare attenzione alle deviazioni del torrente Arnetta.

Grandi opere

Tra i grandi temi da affrontare c’è quello, annoso, del passaggio a livello, che taglia in due il paese: «Dobbiamo cominciare un serio dialogo con RFI per risolvere la problematica relativa al passaggio a livello in via Morazzone a Gazzada, facendo leva anche in sede politica per la risoluzione di evidenti difficoltà della viabilità – spiega Frattini- . Vorremmo inoltre valutare un progetto relativo all’allargamento ed innalzamento del ponticello di via Dante Alighieri».

«Per impedire l’accesso di autoarticolati nel centro di Schianno, vorremmo, infine, posizionare incominciando da via San Giorgio, dissuasori di altezza con indicazioni adeguate relativi alla larghezza della strada».